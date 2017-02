Gemeindeleben

Das Potenzial digitaler Veedel-Communities entdecken

Vorstellung von vier neuen Plattformen in der Melanchthon-Akademie

20.02.2017, Köln-Mitte (epk). Mit dem Internet kann man sich nicht nur global vernetzen, sondern auch im Viertel. Was nützen einem auch die Urlaubsfotos auf Facebook, wenn man gerade in der Nachbarschaft nach Kontakten sucht? Zurzeit entstehen neue digitale Nachbarschafts-Communities. Die Mitglieder stammen alle aus demselben Viertel, es gibt nur echte Nachbarn in der Community. Derzeit gibt es vier solcher Plattformen. Informationen dazu bietet ein Abend mit Annette Full, Angelika Knapic und Dr. Martin Horstmann in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Montag, 20. Februar, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 8 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich.





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de