Gemeindeleben

Erinnerungen an den Valentinstag im Lindweiler Treff

Fragen und Antworten im „Café zur Linde“

07.02.2017, Köln-Lindweiler (epk). Welche Erinnerungen ranken sich rund um den Valentinstag? Auf welches Brauchtum geht dieser „Tag der Liebenden“ eigentlich zurück? Um diese und andere Fragen geht es beim nächsten „Café zur Linde“ am Dienstag, 7. Februar, von 15 Uhr bis 17 Uhr, im Lindweiler Treff, Marienberger Weg 17b. Das „Café zur Linde“ ist ein Angebot für an Demenz erkrankte Menschen und ihre Angehörigen an jedem ersten Dienstag im Monat.



Kontakt:

Silvie Heibach

Telefon 0221/79 54 96

www.diakonie-koeln.de