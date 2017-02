Neuer Raum für eine Krabbelgruppe

Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Ichthys

19.02.2017, Pulheim (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Ichthys in Geyen-Sinthern-Manstedten und Widdersdorf stellt einen Raum für eine neue Krabbelgruppe zur Verfügung. Der Raum befindet sich im evangelischen Kirchenladen in Pulheim-Sinthern, Am Hoppeberg 5. Wer Interesse an der Nutzung hat, meldet sich bei Pfarrerin Liane Scholz.







Kontakt:

Pfarrerin Liane Scholz

Telefon 0221/50 46 28

www.ev-gemeindehaus.de