Gemeindeleben

Talk im Kirchenturm in der ChristusKirche

Ein Abend über Dorothee Sölle

30.01.2017, Köln Innenstadt (epk). Am Montag, 30. Januar, 19 Uhr, lädt die Evangelische Gemeinde Köln in die Turmkapelle der ChristusKirche am Stadtgarten zu einem Abend über Dorothee Sölle ein. Nach einem gemeinsamen Abendessen in der Turmkapelle lesen die Teilnehmenden Texte der Theologin, Lyrikerin und Pazifistin Dorothee Sölle. Welche Bedeutung hat ihr Werk für die heutige Zeit? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Gedankenaustauschs. Ein weiterer Sölle-Abend findet am Montag, 20. Februar, ebenfalls um 19 Uhr, statt.







Kontakt:

Pfarrer Christoph Rollbühler

Telefon 0221/94 65 46 99

Internet www.christuskirchekoeln.de