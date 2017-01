Gemeindeleben

"Ben Hur" in der Lukaskirche

Stummfilm wird an der Orgel begleitet

12.02.2017, Köln-Porz (epk). Am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, wird in der Lukaskirche Porz, Mühlenstraße 2, der Stummfilm "Ben Hur" aus dem Jahr 1925 gezeigt. Der Film steht an Spannung und Dramatik dem Tonfilm-Remake von 1959 in nichts nach. Reinhard Voppel begleitet den Stummfilm musikalisch an der Orgel. Der Eintritt ist frei.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60

www.kirche-porz.de