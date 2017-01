Gemeindeleben

Theologisches Seminar 2017 in der Andreaskirche in Schildgen

Freiheitsbegriff steht im Mittelpunkt

08.02.2017, Schildgen (epk). Der Freiheitsbegriff steht im Mittelpunkt des theologischen Seminars 2017 in der

evangelischen Andreaskirche Schildgen, Voiswinkler Straße 40. Am Mittwoch, 8. Februar, lautet das Thema "Zauberwort Freiheit", am Donnerstag, 16. Februar, spricht Professor Frank Crüsemann über "Freiheitskonzepte in der Bibel", am Mittwoch, 22. Februar, diskutieren Altpräses Manfred Kock und Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadtanzeigers, über "Chancen und Untiefen des reformatorischen Freiheitsbegriffs" und am Donnerstag, 2. März, geht es um "Verschiedene Konzepte von Religionsfreiheit". Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Telefon 02202/93 66 70

www.andreaskirche-schildgen.de