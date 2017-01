Gemeindeleben

Loslassen und "Abnabeln" für Kinder und Eltern

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

02.02.2017, Köln-Mitte (epk). Loslassen und "Abnabeln" ist für Kinder und Eltern nicht immer einfach. In einem Kurs der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, können Eltern ihr Kind ganz individuell bei diesem Prozess begleiten. Wiederkehrende Rituale, die Sicherheit und Stärke geben, ermöglichen den Kindern, sich an den Ablauf - ähnlich dem Alltag in einem Kindergarten - zu gewöhnen. Der Kurs findet bis zum 30. März immer donnerstags, 10 Uhr, statt. Die Teilnahme kostet 31 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org/web/index.php