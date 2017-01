Hedwig Neven DuMont im Erzählcafé

Verlegerwitwe berichtet aus ihrem Leben

08.02.2017, Köln-Mitte (epk). Hedwig Neven DuMont, Witwe des Kölner Stadt-Anzeiger Verlegers Alfred Neven DuMont, ist am Mittwoch, 8. Februar, 15 Uhr, zu Gast im Erzählcafé in der Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4. Nach einer Begrüßung durch Pfarrer Hans Mörtter wird sie aus ihrem Leben erzählen.





Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63

www.lutherkirche-koeln.de