Gemeindeleben

Pfarrerin Ina von Häfen wird verabschiedet

Vakanzvertretung läuft aus

29.01.2017, Köln-Finkenberg (epk). Pfarrerin Ina von Häfen wird in einem Gottesdienst am Sonntag, 29. Januar, 11.55 Uhr, in der evangelischen Hoffnungskirche, Finkenberg, Theodor-Heuß-Straße 1, von der Gemeinde verabschiedet. Sie hatte am 1. März 2013 die Vakanzvertretung der Pfarrstelle in Finkenberg/Gremberghoven übernommen. Nach dem Gottesdienst trifft man sich zu einem Empfang.





