Gemeindeleben

Für alles gibt es eine Zeit

Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst zum Leben zwischen Endlichkeit und Ewigkeit

12.02.2017, Köln-Buchforst (epk). Gute Zeiten - schlechte Zeiten: Ist es erfreulich oder schade, dass die Phasen des Lebens endlich sind? Und macht alle Anstrengung, auch wenn sie Freude bringt, am Ende Sinn? Was bringt uns die Aussicht auf die Ewigkeit?

Dazu finden sich Anregungen im Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst am Sonntag, 12. Februar, 18 Uhr, in der evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst (Kulturkirche Ost), Kopernikusstraße 34.

Im Anschluss an den Gottesdienst, den das Zeit-für-Dich-Team zusammen mit Pfarrerin Margot Hennig gestaltet, wird zu Gesprächen bei Tee und Snacks eingeladen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon: 0221/69 18 88

www.zeitfuerdich-koeln.de