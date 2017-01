Gemeindeleben

Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern

Kompaktkurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte

11.02.2017, Köln-Mitte (epk). Schnelles Erkennen, die richtige Reaktion und sicheres Handeln ermöglichen Eltern und Großeltern, kleinen Kindern in Notfallsituationen augenblicklich zu helfen und negative gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Fundiertes Hintergrundwissen verbunden mit praktischen Übungen an naturgetreuen Säuglings- und Kleinkindpuppen gibt die Sicherheit, richtig und rasch handeln zu können. Der Kurs beginnt am Samstag, 11. Februar, 11 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme kostet 21 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org