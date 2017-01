Gemeindeleben

Am Rand und in der Mitte

Podiumsdiskussion: Rechtspopulismus als Herausforderung für die Evangelische Kirche

10.02.2017, Köln-Mitte (epk). Populistische Parteien sind ein Produkt gesellschaftlicher Modernisierungskrisen. Solche Krisen treten auf in Zeiten beschleunigten sozialen Wandels und führen oft zu einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer. Politisch bedeutet das, dass immer mehr entweder zur Wahlenthaltung oder zum Protestwahlverhalten tendieren. Vertreter der Evangelischen Kirche diskutieren mit Vertretern aus Gesellschaft und Politik über den wachsenden Rechtspopulismus in der deutschen Gesellschaft und darüber, wie die Evangelische Kirche innerhalb ihrer Organisation mit rechtsgerichteten Gedanken umgehen kann. Am Freitag, 10. Februar, 19 Uhr, diskutieren auf dem Podium im Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9-11: Stadtsuperintendent Rolf Domning; Gerhard Baum, Bundesminister a. D.; Hans-Peter Killguss vom NS-Dokumentationszentrum; Dr. Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags; Anne Broden, Fachreferentin Rassismus und Antisemitismuskritik und Moderator Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeigers. Die Teilnahme ist kostenlos.



