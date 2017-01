Gemeindeleben

Rassismuskritische Kompetenz: Seminar in der Melanchthon-Akademie

Vom Umgang mit Vorurteilen und Rechtspopulisten

09.02.2017, Köln-Mitte (epk). Rassismus gilt im Alltagsverständnis als Erscheinung, die eher dem rechtspopulistischen Teil der Gesellschaft zugeschrieben wird. Wenn man nach "Rezepten" für den Umgang mit Populisten fragt, sollte man dabei aber auch die eigenen, unbewussten Rassismen ansprechen. Was ist diskriminierend oder rassistisch? Was ist harmlos und wo wird es gefährlich? Der Workshop für Haupt- und Ehrenamtliche in der Arbeit mit Flüchtlingen und in der Sozialarbeit findet am Donnerstag, 9. Februar, 18 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, statt. Das Seminar bietet einen geschützten Rahmen, sich kritisch mit eigenen Ressentiments, Stereotypen und Vorurteilen auseinander zu setzen. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de