Gemeindeleben

Interkultureller Kochtreff" in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

"Wenn aus Fremden Bekannte werden"

08.02.2017, Köln (epk). Essen verbindet Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen miteinander. An einem Kochabend am Mittwoch, 8. Februar, 18 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, haben Interessierte die Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre zu begegnen. Menüplanung und Einkauf erfolgen gemeinsam, bevor es ans Kochen und gemeinsame Genießen geht. Die Teilnahme ist kostenlos.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org