Gemeindeleben

Die Bibel - ein Schatz mit spannenden Geschichten für Eltern mit ihren Kindern ab 4 Jahren

Einladung in die Evangelische Familienbildungsstätte Köln

07.02.2017, Köln (epk). Die Bibel ist ein Schatz voll mit Geschichten; frei erzählt üben sie eine große Faszination auf Kinder aus, besonders, wenn sie mit allen Sinnen in das Geschehen eintauchen können. Möglich ist das am Dienstag, 7. Februar, 15.30 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b. Die Veranstaltung eignet sich für Eltern mit Kindern ab vier Jahren. Die Teilnahme kostet 9 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org