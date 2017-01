Gemeindeleben

Hinterhöfe - Die verborgene Seite der Südstadt

Veedelführung mit Asja Bölke

04.02.2017, Köln/Stadtteile (epk). In der Kölner Südstadt gibt es kleine Parkanlagen, grüne Oasen, graue Häuserschluchten und überraschende Aus- und Einblicke zu erforschen. Die "Rückseite" der Südstadt wartet mal ganz privat, mal mit Gewerken und Büros oder nur unbekannt und im Verborgenen schlummernd auf ihre Entdeckung. Die Teilnehmenden an einer Führung der AntoniterCityTours treffen sich am Samstag, 4. Februar, 12 Uhr, am Haus Karl-Korn-Straße 1-5. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14

www.antonitercitytours.de