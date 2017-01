Gemeindeleben

Amtseinführung von Pfarrerin Friederike Schädlich

Gottesdienst in der Kirche der Versöhnung

12.02.2017, Lechenich (epk). Pfarrer Dr. Bernhard Seiger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Süd, wird Pfarrerin Friederike Schädlich in einem Gottesdienst am Sonntag, 12. Februar, 15 Uhr, in der Kirche der Versöhnung in Lechenich, An der Vogelrute 8, in die 2. Pfarrstelle der Gemeinde einführen. Anschließend trifft man sich zu einem Empfang.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59

www.kirche-lechenich.de