Gemeindeleben

Oratorium in der Kirche zum Frieden Gottes

Musik des keltischen Komponisten Karl Jenkins

05.02.2017, Bergisch Gladbach (epk). Nach dem großen Erfolg bei den Heidkamper Kulturtagen wird das Oratorium "The Peacemakers" des keltischen Komponisten Karl Jenkins am Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, in der Kirche Zum Frieden Gottes, Martin-Luther-Straße 13, erneut aufgeführt. Die evangelische Kantorei, die QuirlSingers, der Kinderchor Quirlspatzen und das Orchester Concertino-Flötissimo bringen die eindringliche Musik Jenkins über Friedenstexte aus den großen Weltreligionen und bedeutender Friedensstifter zum Klingen, ergänzt durch Lesungen und eine Lichtshow. Die Leitung hat Kantorin Susanne Rohland-Stahlke inne. Die Karten kosten 15 Euro.











Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/378 88

www.zumfriedengottes.de