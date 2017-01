Gemeindeleben

Besonderer Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Weiden

Neue Lutherbibel und Lutherlieder auf historischen Instrumenten

22.01.2017, Köln-Weiden (epk). Im Rahmen des Reformationsjubiläums werden zwei Akzente einen Gottesdienst am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, in der Evangelischen Kirche Weiden, Aachener Straße 1208, prägen. Zum einen werden Lieder von Martin Luther auf historischen Instrumenten vorgetragen und begleitet. Zum anderen wird die Gemeinde die neue Lutherbibel erstmals in Gebrauch nehmen.







Kontakt:

Pfarrer Wolfram Behmenburg

Telefon 02234/7 48 58. www.ev-kirche-weiden.de