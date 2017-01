Gemeindeleben

Ökumenische Gebetswoche in Braunsfeld

"Erinnerung heilen - 500 Jahre Reformation"

24.01.2017, Köln-Braunsfeld (epk). Unter dem Motto "Erinnerung heilen - 500 Jahre Reformation" steht die ökumenische Gebetswoche in Braunsfeld im Januar. Am Dienstag, 24. Januar, 18 Uhr, trifft man sich zum Abendgebet in der evangelischen Clarenbachkirche Braunsfeld, Aachener Straße 458. Man sucht Antworten auf die Frage "Vergeben - aber wie?". Ein ökumenischer Gesprächsabend mit dem Thema "Erinnerung heilen - Christus bezeugen. 500 Jahre Reformation" beginnt am Freitag, 27. Januar, um 18 Uhr im Vitalis-Saal, Alter Militärring 43.







Kontakt:

Pfarrerin Ulrike Graupner

Telefon 0221/589 48 08.

http://www.clarenbachgemeinde.de