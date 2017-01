Gemeindeleben

Konzert für Kinder in der Lutherkirche

"Pelemele" und "Unmada" gastieren in Nippes

28.01.2017, Köln-Nippes (epk). Unter dem Motto "Rundherum dreht sich die Erde" steht ein Konzert für Kinder der Bands "Pelemele" und "Unmada" am Samstag, 28. Januar, 15 Uhr, in der evangelischen Lutherkirche Nippes, Siebachstraße 85/ Merheimer Straße 112. "Pelemele" spielt auch im Gottesdienst in der Lutherkirche am Sonntag, 29. Januar, 11 Uhr.









Kontakt:

Pfarrer Thomas Diederichs

Telefon 0221/73 37 00. www.kulturkirche-koeln.de