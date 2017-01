Gemeindeleben

Pfarrerin Anja Fresia wird in ihr Amt eingeführt

Gottesdienst in der evangelischen Immanuel-Kirche

29.01.2017, Köln-Stammheim (epk). Am Sonntag, 29. Januar, wird Pfarrerin Anja Fresia feierlich in ihr Amt als Gemeindepfarrerin der Evangelischen Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim eingefürt. Sie wird sich die Pfarrstelle mit ihrem Mann, Thomas Fresia, teilen. Der Gottesdienst zur Einführung mit Pfarrerin Andrea Vogel, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, beginnt um 15 Uhr in der

evangelischen Immanuel-Kirche, Bonhoefferstraße 10.





Kontakt:

Evangelische Brückenschlag-Gemeinde Köln-Flittard/Stammheim

Telefon 0221/66 20 95.

http://www.brueckenschlag-gemeinde.de