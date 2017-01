Gemeindeleben

Predigtreihe zum Reformationsjubiläum

Gottesdienste in der evangelischen Melanchthonkirche Zollstock

29.01.2017, Köln-Zollstock (epk). Pfarrer Gerhard Johenneken nimmt das Reformationsjubiläum zum Anlass für eine Predigtreihe. Am Sonntag, 29. Januar, predigt er zum Thema "Sola scriptura - An der Quelle christlicher Überzeugungen". Am Sonntag, 21. Mai, geht es um "Sola fide - Kontrolle scheint gut, Vertrauen ist besser", am Sonntag, 5. Juni, um "Solus Christus - Mehr als den einen Weg braucht's nicht" und am Sonntag, 27. August, um "Sola gratia - Gottes ,Grazie' macht uns schön". Alle Predigtgottesdienste beginnen um 10 Uhr in der evangelischen Melanchthonkirche Zollstock, Breniger Straße 18.





Kontakt:

Pfarrbüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Zollstock

Telefon 0221/93 64 36 10.

http://www.melanchthonkirche.de