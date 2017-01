Gemeindeleben

Spracharbeit mit Flüchtlingen

Kurs des Diakonischen Werks Köln und Region

31.01.2017, Köln-Braunsfeld (epk). Für alle, die Geflüchteten beim Deutschlernen helfen wollen, bietet das Diakonische Werk Köln und Region in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut einen kostenlosen Kurs an. In dem Kurs geht es darum, die Aufgaben und die eigene Rolle in der Spracharbeit kennen zu lernen, sich untereinander zu vernetzen und beratend zu unterstützen. Es gibt praktische Tipps und Anregungen für die Spracharbeit mit Geflüchteten. Das Diakonische Werk lädt ein zu zwei Einführungkursen an den Samstagen 11. und 18. Februar jeweils von 9.30 Uhr bis 16.45 Uhr in das "Zeitgeist"-Kulturzentrum, Wiethasestraße 52. Eine Anmeldung ist bis 31. Januar erforderlich.



Kontakt:

Ulrike Marquardt

Telefon 0221/16 03 848. www.diakonie-koeln.de