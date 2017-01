Gemeindeleben

Filmreihe in der evangelischen Versöhnungskirche

"Wenn Gott ins Kino geht"

01.02.2017, Köln-Holweide (epk). "Wenn Gott ins Kino geht" ist der Titel einer Filmreihe in der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide. Die Bibel und manche Filme haben eins gemeinsam. Sie widmen sich den großen Themen des Lebens. Deshalb will Filmszenen in einen Dialog mit biblischen Geschichten treten lassen. Am Mittwoch, 1. Februar, wird der Film "Lichter der Großstadt" von Charlie Chaplin gezeigt. Am Mittwoch, 15. Februar, folgt "Dogville" von Lars Trier, am Mittwoch, 8. März, "Menschenkind" von Jonathan Bemme und am Mittwoch, 22. März, "Drei Farben Blau" von Krzystof Kieslowski. Alle Vorführungen beginnen um 19.30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide, Buschfeldstraße 30.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65



http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de