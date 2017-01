Gemeindeleben

"Loss mer singe" mit dem Evangelischen Jugendpfarramt

Neue Sessionslieder im "Cöllner"

03.02.2017, Köln-Mitte (epk). Das Evangelische Jugendpfarramt lädt ein, im Rahmen der "Loss mer singe"-Tour die neuen Sessionshits zu singen. Am Freitag, 3. Februar, 19 Uhr, ist Einlass in der Kneipe "Cöllner" am Chlodwigplatz in Köln. Der Eintritt ist frei, die Organisatoren freuen sich aber über eine kleine Spende in jeder Höhe für die Gehörlosenseelsorge Köln. Einlass erhaltet alle, die sich im Internet unter www.jupf.de angemeldet haben.

Evangelisches Jugendpfarramt, Kartäuserwall 24 b





Kontakt:

Evangelisches Jugendpfarramt

Telefon 0221/93 18 010. www.jupf.de