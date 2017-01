Gemeindeleben

Weltgebetstag in Frechen

Anmeldung im evangelischen Gemeindebüro

02.02.2017, Frechen (epk). Was ist denn fair?“ lautet das Motto des Weltgebetstages 2017. Philippinische Frauen haben die Liturgie für die weltweiten Gottesdienste vorbereitet. Auch in Frechen wird der Weltgebetstag gefeiert. Am Freitag, 3. März, trifft man sich um 15 Uhr in der evangelischen Kirche, Hauptstraße 209, zum Kaffeetrinken und danach zum Gottesdienst. Um Anmeldung im Gemeindebüro bis Donnerstag, 2. Februar, wird gebeten.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.jojo-frechen.de