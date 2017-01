Gemeindeleben

Zwei Tenöre in der Kreuzkirche

Konzert mit großen Filmhits und Opernarien

04.02.2017, Horrem (epk). Große Hits aus Filmen wie "Titanic" und "Phantom der Oper" und Arien aus zahlreichen Opern haben die beiden Tenöre Toni Di Napoli und Pietro Pato in ihrem Repertoire. Die beiden singen am Samstag, 4. Februar, 19.30 Uhr, in der evangelischen Kreuzkirche Horrem, Mühlengraben 10-14. Der Eintritt kostet 21 Euro an der Abendkasse.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Horrem

Telefon 02273/94 07 04



http://www.kirche-horrem.de