Gemeindeleben

"Luther-Oratorium" im ISS-Dome

Chorprojekt zum Reformationsjubiläum

04.02.2017, Düsseldorf (epk). Im Rahmen des Reformationsjubiläums veranstaltet die Stiftung Creative Kirche in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und weiteren Partnern Chorprojekte für Sängerinnen und Sänger aus Kirchenchören, Pop- und Gospelchören, Schul- und Jugendchören sowie interessierten Sängerinnen und Sängern ohne Chorzugehörigkeit. Das Chorprojekt "Luther-Oratorium" wird aufgeführt am Samstag, 4. Februar, 14 Uhr und 19 Uhr, im Düsseldorfer ISS Dome, Theodorstraße 281. Die Tickets kosten zwischen 20,60 Euro und 59,90 Euro und können telefonisch unter 02302/28 22 222 bestellt werden.



Kontakt:

Stiftung Creative Kirche

Telefon 02302/28 22 222. www.luther-oratorium.de