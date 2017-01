Gemeindeleben

"The Voices - Der Chor" singt Pop-Lieder

Konzert in der evangelischen Kirche Frechen

05.02.2017, Frechen (epk). "The Voices - Der Chor" ist im Jahr 1998 in Frechen aus der christlichen Ten Sing-Bewegung entstanden und hat sich mit seinem Pop-Repertoire über die Stadtgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf erworben. Der Chor singt am Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr in der evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.kirche-frechen.de