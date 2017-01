Gemeindeleben

Kirchentagsgottesdienste in Hürth

Vorbereitung auf das Großereignis im Mai

05.02.2017, Hürth (epk). In allen drei Hürther evangelischen Kirchen werden am Sonntag, 5. Februar, sogenannte Kirchentagsgottesdienste gefeiert. In denen bereiten sich die Teilnehmenden auf den diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag vor, singen Lieder as dem Kirchentagsliederbuch und sitzen auf Kirchentags-Papphockern. Die Kollekten sind auch für den Kirchentag bestimmt. Die Gottesdienste beginnen in der Martin-Luther-King-Kirche Hürth, Villering 38, um 11 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche Hürth-Gleuel, Am Hofacker 41, um 10.30 Uhr Uhr und in der Friedenskirche Efferen, Martin-Luther-Straße 12, um 9.45 Uhr.





