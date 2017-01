Lesung aus der "Schweigeminute" von Siegfried Lenz

Reihe "60plus" in der Jesus-Christus-Kirche

24.01.2017, Köln-Esch (epk). In der Reihe "60 plus" lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Pesch zu einer Lesung ein. Zum Auftakt in das neue Jahr liest Dieter Jahn aus der Novelle "Schweigeminute" von Siegfried Lenz am Dienstag, 24. Januar, 15 Uhr in den Räumen der Jesus-Christus-Kirche in Köln-Esch, Martin-Luther-Str. 6a.







Kontakt:

Siegrid Geiger

Telefon 0221/34 66 81 35. www.dem-himmel-so-nah.de