Gemeindeleben

Gegenrede üben in der Melanchthon-Akademie

"Counterspeech" als spirituelle Praxis?

06.02.2017, Köln-Mitte (epk). Sascha Lobo hat in einem vielbeachteten Spiegel-Essay das Konzept der Counterspeech ("Gegenrede") öffentlich bekannt gemacht. Die Grundfrage ist: Wie kann man Negativem wie Hass oder Abwertung sprachlich "gegenreden", ohne sich in Argumentationen zu verlieren und selbst die Eigenschaften anzunehmen, denen man gerade entgegnen will? Am Montag, 6. Februar, 19.30 Uhr, geht es in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, um die Frage, ob Gegenrede auch eine spirituelle Praxis ist. Dazu gibt es einen Überblick zur Counterspeech-Forschung. Geistliche Ansätze und spirituelle Übungen werden vorgestellt und diskutiert. Fertige Konzepte gibt es hierzu (noch) nicht. Der Abend dient der Erkundung, wie sich die Erfahrungen christlicher Spiritualität nutzen lassen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.



