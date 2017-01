Gemeindeleben

"Kochen der Kulturen" in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

Geflüchtete bieten Köstlichkeiten aus aller Welt

05.02.2017, Köln (epk). Möchte jemand beim Kochen gern über den eigenen Tellerrand hinausschauen? "Kochen der Kulturen" am Sonntag, 5. Februar, 17 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte, Kartäuserwall 24b, bietet die Möglichkeit, spannende Köstlichkeiten aus aller Welt kennenzulernen. An insgesamt neun Sonntagen kann man mit Menschen aus verschiedenen Ländern ein dreigängiges Menü zu zaubern. Die Köche, die ihre Länderküche näherbringen werden, sind nach Deutschland Geflüchtete und stammen aus Afrika, dem nahen Osten und den Balkanstaaten. Die Teilnahme kostet 15 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org