Gemeindeleben

Das Griechenmarktviertel - Von Sankt Peter zum Hotel im Wasserturm

Veedelsführung mit Asja Bölke

05.02.2017, Köln/Stadtteile (epk). Von Sankt Peter, der Kirche, die abseits der Innenstadt einen echten Rubens verbirgt und gleichzeitig regelmäßig Ausstellungs- und Aufführungsraum für moderne Kunst und Musik ist, geht ein Rundgang der AntoniterCityTours entlang der 1950er-Jahre-Bauten der heutigen Kaufhofverwaltung. Eingeschlossen von breiten Autotrassen und der alten römischen Stadtmauer wollte Rudolf Schwarz hier nach dem Krieg alte zusammenhängende Veedelsstrukturen erhalten. Heute trifft man in diesem Viertel immer wieder auf überraschende Brüche: kleine Reihenhäuser der Nachkriegszeit neben dem Designhotel "Wasserturm", dem Agrippabad und den Neubauten an der Nord-Süd-Fahrt. Die Teilnehmenden treffen sich am Sonntag, 5. Februar, um 15 Uhr vor St. Peter, Leonhard-Tietz-Straße 6. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de