Gemeindeleben

Vortrag über kritische Stimmen in der Türkei

Asli Erdogan und die Presse- und Meinungsfreiheit

31.01.2017, Köln-Mitte (epk). Asli Erdogan ist eine in der Türkei bekannte Journalistin und Schriftstellerin und gehört zu den Fürsprechern der kurdischen Minderheit. Nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei wurde sie 2016 zusammen mit anderen Journalisten inhaftiert. Der deutsch-türkische Filmemacher und Journalist Osman Okkan, der eine Dokumentation über Asli Erdogan erstellt hat, berichtet über die aktuelle Situation des Journalismus in der Türkei im Allgemeinen, über Asli Erdogan im Besondern und stellt seine Erwartungen an die Bundesregierung vor. Okkan spricht am Dienstag, 31. Januar, 18 Uhr, in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme ist kostenlos.



