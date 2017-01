Gemeindeleben

Deutsche Küche - Voll im Trend

Kochkurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

30.01.2017, Köln (epk). Die deutsche Küche hat sich den ursprünglichen, bodenständigen Reiz ihrer unterschiedlichen Regionen bewahrt. Die Teilnehmenden an einem Kochkurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte, Kartäuserwall 24b, am Montag, 30. Januar, 18.30 Uhr, lernen typische deutsche Gerichte mal traditionell oder im neuen Gewand zuzubereiten. Die Lebensmittelumlage ist bereits in der Kursgebühr in Höhe von 28,50 Euro enthalten.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org