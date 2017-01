Gemeindeleben

Geburtsvorbereitung in kompakter Form

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

28.01.2017, Köln-Mitte (epk). Einen Kompaktkurs rund um die Geburtsvorbereitung bietet die Evangelische Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Samstag, 28. Januar, 10 Uhr. Eine erfahrene Hebamme erklärt den werdenden Eltern, was sie während der Geburt ihres Kindes erwartet und zeigt, wie die Frauen durch gezielte Entspannungs- und Körperwahrnehmungsübungen trotz aller Anstrengungen gelöst bleiben. Infos zu Wochenbett, Neugeborenenpflege und Stillen gehören ebenso in den Kurs wie die Möglichkeit, sich mit anderen werdenden Eltern auszutauschen. Die Kosten für diesen Geburtsvorbereitungskurs übernimmt die Krankenkasse.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org