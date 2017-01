Gemeindeleben

Kommunikation in der Kindertagespflege

Seminar in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

28.01.2017, Köln-Mitte (epk). Eine sensible und doch klare Kommunikation mit den Eltern in der Tagespflege ist eine der Grundvoraussetzungen für das Gelingen der Erziehungspartnerschaft. Nicht selten jedoch geraten in der Tagespflege Beschäftigte im Alltag an ihre Grenzen. In einem Seminar in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Samstag, 28. Januar, 9.30 Uhr, wird der Themenkomplex "Kommunikation in der Tagespflege" auch in praktischen Übungen vertieft. Schwerpunkte dabei sind der Umgang und die Gesprächsführung mit Eltern im Betreuungsalltag, die Kommunikation mit Eltern in Konfliktsituationen und Kommunikationshilfen für "Vier-Augen-Gespräche". Dabei werden Beispiele aus der Praxis aufgegriffen und besprochen. Die Fortbildung ist unter bestimmten Voraussetzungen für Kölner Tagespflegepersonen kostenfrei. Auskunft erhält man in der Familienbildungsstätte.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org