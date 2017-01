Gemeindeleben

Schwestern der Welt – Schwestern im Geiste

Pfarrerin Schlarp informiert über Frauen der Reformationszeit

07.02.2017, Horrem (epk). Auf die Spuren starker Frau der Reformationszeit begibt sich die Evangelische Kirchengemeinde Horrem am Dienstag, 7. Februar, 19.30 Uhr, in der Kreuzkirche, Mühlengraben 10-14. Die Reformation war eine Kollektivleistung, zu der auch die Frauen beigetragen haben. Sie haben viele ihrer Gedanken verschriftlicht und sie fanden den Mut, die Bibel zu studieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Frauen der Reformation lebten in einer kirchlichen wie gesellschaftlichen Umbruchsituation mit weithin nicht absehbaren Entwicklungen. Die Kenntnis ihrer Lebensgeschichten kann ermutigen, selbst das Leben aus Glaubenszuversicht zu gestalten. Dazu trägt der Vortrag von Pfarrerin Christina Schlarp über die "Schwestern der Welt – Schwestern im Geiste" bei. Der Eintritt ist frei!





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Horrem

Telefon 02273/94 07 04

www.kirche-horrem.de