Gemeindeleben

Bachkantaten-Gottesdienste in der AntoniterCityKirche

Kartäuserkantorei singt "Christi lag in Todesbanden"

07.05.2017, Köln-Mitte (epk). Zum Reformationsjubiläum gibt es an der evangelischen AntoniterCityKirche, Schildergasse 57, eine Reihe mit Bachkantaten-Gottesdiensten. Am Sonntag, 7. Mai, erklingt im Gottesdienst ab 18 Uhr die Kantate "Christi lag in Todesbanden". Es singt die Kartäuserkantorei unter der Leitung von Paul Krämer.







Kontakt:

Annette Scholl

Telefon 0221 / 92 58 46 15.

http://www.antonitercitykirche.de