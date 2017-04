Gemeindeleben

Neue Lutherchoralsätze von Thomas Becker

"Vom Anfang und Ende der Zeit" in der Pauluskirche

14.05.2017, Köln-Dellbrück (epk). Neue Lutherchoralsätze von Thomas Becker und Kammermusik von Olivier Messiaen werden geboten bei einem Konzert unter dem Titel "Vom Anfang und Ende der Zeit" am Sonntag, 14. Mai, 18 Uhr, in der evangelischen Pauluskirche Dellbrück, Thurner Straße 105. Es musizieren Cosima Breidenstein an der Violine und Anne Krickeberg am Violoncello. Am Klavier sitzt Thomas Becker, der auch auch die musikalische Leitung hat. Es singt die Pauluskantorei Köln-Dellbrück.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65.

http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de