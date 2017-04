Gemeindeleben

Predigtreihe zu Lutherliedern

"Christi lag in Todesbanden" im Altenberger Dom

30.04.2017, Altenberg (epk). "Christi lag in Todesbanden" lautet das Thema einer Liedpredigt während eines Gottesdienstes im Altenberger Dom am Sonntag, 30. April, 9 Uhr. Der Gottesdienst ist Teil einer Predigtreihe zu Liedern von Martin Luther. Es erklingt Chor- und Orgelmusik zu dem Lied "Christi lag in Todesbanden".



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Telefon 02202/93 66 70. http://www.altenberg-dom.de