Predigtreihe zu Lutherliedern

"Aus tiefer Not" im Altenberger Dom

26.03.2017, Altenberg (epk). "Aus tiefer Not" lautet das Thema einer Liedpredigt während eines Gottesdienstes im Altenberger Dom am Sonntag, 26. März, 9 Uhr. Der Gottesdienst ist Teil einer Predigtreihe zu Liedern von Martin Luther. Es erklingt Chor- und Orgelmusik zu dem Lied "Aus tiefer Not".



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Telefon 02202/93 66 70. http://www.altenberg-dom.de