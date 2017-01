Gemeindeleben

Erinnerung an Johannes Calvin

Besonderer Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche

15.01.2017, Kerpen (epk). Im Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 10 Uhr, in der in Kerpen, Filzengraben 19, steht Johannes Calvin, der Reformator Straßburgs und Genfs, im Mittelpunkt. In dem festlichen Gottesdienst wird an ihn und seine besondere reformatorische Leistung erinnert.



