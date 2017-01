Gemeindeleben

"Zu Gast" bei Idelette und Johannes Calvin

Ein Abend zum Reformationsjubiläum in Kerpen

18.01.2017, Kerpen (epk). Johannes Calvin, der in diesem Jahr seinen 508. Geburtstag feiert, gehört neben Martin Luther zu den prägendsten Reformatoren des 16. Jahrhunderts.Sein Leben und Werk sollen deshalb in Kerpen auch im Reformationsjubiläumsjahr 2017 Raum finden. Die evangelische Kirchengemeinde lädt ein zu einem Abend im Gemeindehaus neben der Johanneskirche, Filzengraben 19, am Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr. Die Teilnehmenden sind bei Idelette und Johannes Calvin zu Gast und werden in kleinen Spielszenen Einblicke in wichtige Situationen aus Calvins Leben bekommen. Weitere bedeutende Theologen wie Farel und Bucer werden an diesem Abend auch "zugegen" sein. Gesang, Spielszenen und eine kleine Stärkung, ganz im Sinne Calvins, werden den Abend zu einer abwechslungsreichen Veranstaltung machen, bei der sich sogar noch etwas lernen lässt.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Kerpen

Telefon 02237/24 84. http://www.evangelisch-in-kerpen.de