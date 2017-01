Gemeindeleben

Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus

"Erinnern: Eine Brücke in die Zukunft"

26.01.2017, Köln-Mitte (epk). Unter dem Titel "Erinnern: Eine Brücke in die Zukunft" beginnt eine Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr in der AntoniterCityKirche, Schildergasse 57. In diesem Jahr gedenkt man der Menschen, die vor den Nazis fliehen mussten und erinnert an den Artikel 16 des Grundgesetzes, in dem es heißt "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht". Oberbürgermeisterin Henriette Reke wird ein Grußwort in der AntoniterCityKirche sprechen.



