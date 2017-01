Gemeindeleben

Ausstellung in der evangelischen Auferstehungskirche Bocklemünd

Fotoprojekt mit von Multipler Sklerose Betroffenen

22.01.2017, Köln-Bocklemünd (epk). Die Spur wechseln, einen Schritt zurück, einen

halben wieder vor, aus dem Tritt kommen, ausscheren müssen, holprige Wege beschreiten.

Lebensplan A wird zu Plan C. Betroffene Menschen mit der Diagnose der Multiplen Sklerose ist der Begriff „Spurwechsel“ vertraut. Für die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft

(DMSG) haben Markus Paulußen als Fotograf und

Anke Breuer als Texterin ein ehrenamtliches Foto-

Text-Projekt in Angriff genommen. Die ersten Ergebnisse in Form von fünf großen Fotocollagen mit dazugehörigen Texttafeln, die fünf MS betroffene Personen vorstellen, wurden zum Welt-

MS-Tag im Mai 2016 in Köln präsentiert. Sie sind jetzt zu sehen in der evangelischen Auferstehungskirche Bocklemünd, Görlinger Zentrum 39, bis zum 5. Februar. Die Ausstellung wird eröffnet am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr.









Kontakt:

Pfarrer Torsten Sommerfeld

Telefon 0221/88 87 79 21. http://www.gemeinde-bickendorf.de