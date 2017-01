Gemeindeleben

Gedenk-Gottesdienst im Alenberger Dom

Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus

29.01.2017, Altenberg (epk). Der 27. Januar ist in Deutschland seit 1996 ein bundesweiter, gesetzlich verankerter Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Er erinnert an den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Von den Vereinten Nationen wurde der 27. Januar im Jahre 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Aus diesem Anlass lädt die Evangelische Domgemeinde am Sonntag, 29. Januar, 9 Uhr, zu einem Gottesdienst in den Altenberger Dom ein. Im Anschluss trifft man sich im benachbarten Martin-Luther-Haus zu einer Matineé mit jiddischen Liedern.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Altenberg/Schildgen

Telefon 02202/93 66 70. http://www.altenberg-dom.de