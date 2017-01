Gemeindeleben

Hommage an Udo Jürgens

Michael von Zalejski in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche Esch

22.01.2017, Köln-Esch (epk). Fast jeder kennt die Hits wie „Aber bitte mit Sahne", „Griechischer Wein" oder auch „Niemals in New York“. Wer Udo Jürgens einmal im Konzert erlebt hat, weiß, dass dessen Lieder live und nur am Klavier vorgetragen eine ganz besondere Stimmung erzeugen. Diese intensive Stimmung bringt auch Michael von Zalejski mit seiner Hommage auf die Bühne. Davon überzeugen kann man sich am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, in der

evangelischen Jesus-Christus-Kirche Esch, Martin-Luther-Straße 6a. Der Eintritt kostet 16 Euro.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81. http://www.dem-himmel-so-nah.de